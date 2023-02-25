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Дети учились в холодных школах в Туркестанской области
В Жетысайском районе учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях из-за отсутствия средств на закуп угля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Проблему выявили в ходе проверки. Прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.
В декабре и январе их временно перевели в другие школы. Причину такой халатности ответственные за обеспечение тепла специалисты, объясняют тем, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов, учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.
"К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом", — рассказал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.
Из-за резкого похолодания в регионе, запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.
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