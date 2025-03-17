В Алматы в Детской городской клинической больнице №2 были проведены уникальные высокотехнологичные реконструктивные операции на тазобедренном суставе у детей, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках мастер-класса с участием известного турецкого ортопеда Шенола Бекмеза, четыре ребенка получили квалифицированную помощь, включая сложные многоуровневые операции. Все вмешательства прошли успешно.

В ходе мастер-класса 12 казахстанских специалистов из разных регионов страны, включая Алматы, освоили современные методики проведения реконструктивных операций.

Одним из пациентов стал 14-летний подросток, который жаловался на хромоту и боли в позвоночнике. Диагноз — эпифизеолиз головки бедренной кости, что требовало незамедлительного вмешательства. Операция, проведенная в Алматы, была впервые осуществлена в Казахстане. Это была модификация операции Имхаузера, которая позволяет устранить костные выступы и восстановить нормальную анатомию сустава.

Кроме этого, аналогичную операцию прошел 15-летний мальчик с таким же диагнозом. Операция оказалась сложной, так как смещение кости составляло более 40 градусов, но благодаря новейшей методике и высококвалифицированным хирургам, риск асептического некроза был минимизирован.

Бекмез подчеркнул важность операции, отметив, что если бы лечение не было начато вовремя, дети могли бы остаться с хромотой на всю жизнь и в будущем столкнуться с артрозом и необходимостью эндопротезирования.

После операции дети смогут вернуться к активной жизни, а их риски инвалидности будут минимизированы.