Дети с особыми потребностями смогут заниматься велоспортом в Астане

Тридцать детей с особыми потребностями в Астане получили возможность заниматься велоспортом, передает BaigeNews.kz.

Им вручили велосипеды, инвентарь и специальную одежду в рамках проекта "Велоспорт для всех". В церемонии принял участие первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Казахстана. Аскар Жакенов подчеркнул, что спорт воспитывает силу духа и стремление быть сильнее, а также выразил надежду, что среди присутствующих детей есть будущие чемпионы.

"Сегодня мы проводим нашу совместную тренировку, которую мы долго ждали и приближали. Спасибо всем: тренерам, спонсорам, родителям, просто неравнодушным людям за то, что вы занимаетесь с детьми и прививаете им любовь к спорту. Ведь спорт — это возможность найти новых друзей, новых единомышленников, новую команду", — отметил Аскар Жакенов.

Это первый и единственный проект в Казахстане, который даёт детям с особыми потребностями возможность заниматься велоспортом. Поэтому его поддержал фонд "Самрук-Қазына", выделив более 74 миллионов тенге на нужды особенных детей.

"Совсем недавно вы начали тренировки и уже показываете хорошие результаты. Я знаю, что часть команды уже вошла в сборную Астаны по велоспорту. А один воспитанник Дастан Ордабай уже завоевал "серебро" в престижном соревновании во Франции", — отметил председатель правления фонда Нурлан Жакупов.

Организации "Velolegend", которая была специально создана для детей с особыми потребностями, вручили ключи от нового автомобиля. Основатель проекта Махаббат Утегенова говорит, что собственный транспорт значительно облегчит их работу.

"Автомобиль даёт возможность возить детей на велотренировки, так как у нас есть дети не только из Астаны, но еще и из регионов. Им очень тяжело самим добираться, мы планируем везде их возить. А раньше родителям приходилось своим ходом добираться. Это не каждому было удобно", — отметила Махаббат Утегенова.

Отец особенного ребенка Марат Эстияров, с детства привил сыну любовь к велосипедам. Начав с трехколесных моделей, он постепенно покупал ему новые средства передвижения. Однако страх, что ребёнок может случайно упасть и повредить что-нибудь, не отпускал.

"И тут, получается, представилась такая возможность. Теперь сын начал брать велосипед у старшего брата и кататься. Благодаря этому спорту мы научились. И сейчас показываем хорошие результаты. Велосипеды, что мы получили сегодня, лучше тех, что продаются в магазинах. Они лёгкие, скоростные и качественные. Здесь ещё и форму дают. В этой форме есть специальные подушечки, чтобы было удобно сидеть. Перчатки, специальная обувь", — говорит Марат Эстияров.

Велоспорт в Казахстане развивается быстро. Элементы инклюзии сделали его доступным практически для всех категорий населения. Это привлекает даже жителей других стран, таких как Ирина Шуклина, переехавшая в феврале с дочерью и внуком из Екатеринбурга.

"Всё тут настолько пронизано любовью, что ребенок бегом бежит заниматься. Все-таки есть проблема, ребенок с аутизмом не нуждается в каком-то там большом количестве общения, но сюда он бежит, занимается этим спортом. Доверяет себя тренерам полностью, слушает их. Он позволяет даже тактильно обращаться к себе, трогать каким-то образом, направляет на самом треке, чтобы не страшно было. Мы благодарны Казахстану", — рассказывает Ирина Шуклина.

Завершилась церемония совместной тренировкой, на которой дети смогли опробовать новые велосипеды и форму.