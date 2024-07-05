Дети с особенностями развития покоряют спортивные вершины в Петропавловске
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
76Фото: baigenews.kz
В Петропавловске дети с особенностями развития покоряют спорт. Они готовятся к республиканскому турниру по армрестлингу, который пройдёт в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Область представят трое спортсменов. Все они воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба "Жас Жауынгер".
Клуб открылся в Петропавловске минувшей весной. Занятия посещают более 20 детей с различными особенностями развития в возрасте от четырёх до 18 лет.
Возможность заниматься спортом получили дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, нарушениями слуха и речи.
С воспитанниками работают два тренера. Наставники помогают детям развивать силу воли и стремление к победе.