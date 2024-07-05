Дети с особенностями развития покоряют спортивные вершины в Петропавловске

В Петропавловске дети с особенностями развития покоряют спорт. Они готовятся к республиканскому турниру по армрестлингу, который пройдёт в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Область представят трое спортсменов. Все они воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба "Жас Жауынгер".

Клуб открылся в Петропавловске минувшей весной. Занятия посещают более 20 детей с различными особенностями развития в возрасте от четырёх до 18 лет.

Возможность заниматься спортом получили дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, нарушениями слуха и речи.

С воспитанниками работают два тренера. Наставники помогают детям развивать силу воли и стремление к победе.