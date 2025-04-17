В городе Балхаш прокуратура восстановила социальную справедливость: 14 семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, назначены полагающиеся выплаты за обучение на дому. Ранее родители этих детей не получали пособие, предусмотренное законодательством, - и всё из-за нехватки информации, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка показала: из 38 детей с особыми потребностями, обучающихся на дому, почти половина не получала компенсацию за организацию учебного процесса. Хотя по закону - в частности, согласно статье 28 Конституции и нормам Социального кодекса — такие выплаты положены.

Согласно решению городского маслихата, родители имеют право на получение компенсации в размере 10 месячных расчетных показателей за учебный год — это порядка 13 106 тенге ежемесячно, выплачиваемых ежеквартально. Но на практике средства получали лишь часть семей.

Причина — банальна, но возмутительна: школы и другие образовательные учреждения просто не донесли информацию до родителей.

Прокуратура отреагировала оперативно: направлено представление в городской отдел образования, и в результате все 14 семей были внесены в списки получателей пособий. Деньги назначены, и выплаты уже идут.

"Мы продолжим следить за тем, чтобы права детей соблюдались в полном объеме", - заявили в прокуратуре Балхаша.

Ранее мы сообщали, что пенсионеров увольняли без выплаты компенсаций в Актюбинской области.