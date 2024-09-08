Дети разных этносов вынесли флаг Казахстана на открытии Игр кочевников

Сегодня, 19:09

Сегодня, 19:09

На стадионе "Астана Арена" проходит церемония открытия Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz. На церемонии дети разных этносов вынесли государственный флаг Республики Казахстан.

Церемония открытия создана специальной организованной казахстанской режиссерско-постановочной группой, в которую вошли лучшие отечественные режиссеры, постановщики, хореографы, художники и композиторы.

Все эпизоды церемонии развернулись на фоне масштабных декораций, специально созданного мультимедийного оформления, интерактивных инсталляций и современных технологичных технологий.

В мероприятии задействовано свыше трех тысяч человек: артистов ведущих творческих коллективов Казахстана.

Торжественное открытие Всемирных игр кочевников началось с завораживающего ролика – 10-секундного обрата отсчета времени.

На церемонии открытия Всемирных игр кочевников присутствует Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также присутствуют Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Раиса Татарстана Рустам Минниханов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.