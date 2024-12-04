Дети пострадали при обрушении потолка в школе Петропавловска
Пострадавших трое.
Сегодня, 21:42
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Сегодня, 21:42Сегодня, 21:42
97Фото: astanatv.kz
ЧП произошло в средней школе №6 в Петропавловске. В одном из классов с потолка обвалилась штукатурка, пострадали дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Площадь обрушения - два квадратных метра.
Пострадавших трое, одному из них 12 лет, двоим - по 13. Они госпитализированы в детскую областную больницу для наблюдения.
Будет создана комиссия, куда войдут представители ДЧС, ГАСК, Управления образования, строительства, родители и другие заинтересованные лица.
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