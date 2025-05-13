Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК призывает родителей быть особенно внимательными к онлайн-активности своих детей. Причина — участившиеся случаи интернет-мошенничества, целенаправленно нацеленного на подростков, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, злоумышленники активно используют популярные среди подростков игры и мессенджеры, включая Telegram, чтобы втереться в доверие и обманом получить доступ к банковским картам родителей. Под предлогом выигрыша, бонусов или "лёгкого заработка" детей убеждают:

сфотографировать банковскую карту с обеих сторон, включая CVV-код;

сдать в аренду свою карту;

собрать банковские карты друзей и одноклассников.

Такие действия могут повлечь серьёзные юридические последствия как для несовершеннолетних, так и для их семей. Кроме того, они наносят вред психике ребёнка и подрывают доверие к взрослому миру.

Комитет даёт чёткие рекомендации родителям:

Объясните ребёнку, что такое мошенничество и почему нельзя передавать данные карт никому. Установите родительский контроль и ограничьте доступ к подозрительным каналам. Интересуйтесь, с кем и о чём общается ваш ребёнок в интернете.