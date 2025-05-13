Дети под прицелом: Мошенники охотятся на банковские карты казахстанцев через онлайн-игры
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Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК призывает родителей быть особенно внимательными к онлайн-активности своих детей. Причина — участившиеся случаи интернет-мошенничества, целенаправленно нацеленного на подростков, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, злоумышленники активно используют популярные среди подростков игры и мессенджеры, включая Telegram, чтобы втереться в доверие и обманом получить доступ к банковским картам родителей. Под предлогом выигрыша, бонусов или "лёгкого заработка" детей убеждают:
- сфотографировать банковскую карту с обеих сторон, включая CVV-код;
- сдать в аренду свою карту;
- собрать банковские карты друзей и одноклассников.
Такие действия могут повлечь серьёзные юридические последствия как для несовершеннолетних, так и для их семей. Кроме того, они наносят вред психике ребёнка и подрывают доверие к взрослому миру.
Комитет даёт чёткие рекомендации родителям:
- Объясните ребёнку, что такое мошенничество и почему нельзя передавать данные карт никому.
- Установите родительский контроль и ограничьте доступ к подозрительным каналам.
- Интересуйтесь, с кем и о чём общается ваш ребёнок в интернете.
"Главная защита детей — это доверие в семье. Разговаривайте с ними, вовремя объясняйте риски", — подчёркивают в Комитете.
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