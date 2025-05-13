  • 13 Мая, 14:15
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Дети под прицелом: Мошенники охотятся на банковские карты казахстанцев через онлайн-игры

Сегодня, 13:22
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
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Фото: pixabay.com

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК призывает родителей быть особенно внимательными к онлайн-активности своих детей. Причина — участившиеся случаи интернет-мошенничества, целенаправленно нацеленного на подростков, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, злоумышленники активно используют популярные среди подростков игры и мессенджеры, включая Telegram, чтобы втереться в доверие и обманом получить доступ к банковским картам родителей. Под предлогом выигрыша, бонусов или "лёгкого заработка" детей убеждают:

  • сфотографировать банковскую карту с обеих сторон, включая CVV-код;
  • сдать в аренду свою карту;
  • собрать банковские карты друзей и одноклассников.

Такие действия могут повлечь серьёзные юридические последствия как для несовершеннолетних, так и для их семей. Кроме того, они наносят вред психике ребёнка и подрывают доверие к взрослому миру.

Комитет даёт чёткие рекомендации родителям:

  1. Объясните ребёнку, что такое мошенничество и почему нельзя передавать данные карт никому.
  2. Установите родительский контроль и ограничьте доступ к подозрительным каналам.
  3. Интересуйтесь, с кем и о чём общается ваш ребёнок в интернете.

"Главная защита детей — это доверие в семье. Разговаривайте с ними, вовремя объясняйте риски", — подчёркивают в Комитете.

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