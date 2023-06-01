Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос
Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос Сегодня, 16:00
184
Сегодня, 16:00
184

Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос

Ежегодно в Казахстане и Мире в первый день лета отмечают один из самых старых международных праздников - День защиты детей, передаёт BaigeNews.kz. Мы решили узнать, что знают дети о своём празднике, и кем хотят стать в будущем. Смотрите их ответы в блиц-опросе.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 16:00
184
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх