Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос

Ежегодно в Казахстане и Мире в первый день лета отмечают один из самых старых международных праздников - День защиты детей, передаёт BaigeNews.kz. Мы решили узнать, что знают дети о своём празднике, и кем хотят стать в будущем. Смотрите их ответы в блиц-опросе.

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