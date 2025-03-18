В городе Косшы жители столкнулись с проблемой подтоплений, вызванных талым снегом. В Сети появилось видео, на котором запечатлена гигантская лужа, образовавшаяся возле школы "Дара" на улице Жангельдина. Местные жители выражают обеспокоенность тем, что пешеходы, в том числе школьники, не могут пройти по затопленным дорогам, передает BaigeNews.kz.

В описании к видео сообщается, что ситуация на дорогах города ухудшается, и детям приходится избегать огромных луж, чтобы попасть в школу.

"Косшы потихоньку начинает подтапливать. Вот такая ситуация сейчас на дорогах возле школы "Дара"", — говорится в публикации.

Однако, по словам местных властей, угрозы для социально значимых объектов, включая школы, нет.

В акимате заверили, что принимаются меры для ликвидации подтоплений и откачки талых вод. В настоящее время задействованы специальные машины: 10 ассенизаторных машин, 9 погрузчиков, 29 самосвалов, 3 автогрейдера и 1 щетка. Также активно продолжаются работы по вывозу снега с улиц города, и на сегодняшний день на снежный полигон вывезено порядка 190 тыс. кубометров снега.

Местные власти уверены, что все работы будут завершены своевременно, и в ближайшее время ситуация нормализуется.