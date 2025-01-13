Депутат обратилась к Insta-родителям: дети – не электоральный инструмент
Она считает небезопасным размещение в социальных сетях безобидных фото и видео детей.
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Депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева призвала родителей не делится фотографиями своих детей в соцсетях, чтобы исключить возможность кражи их цифровой личности, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат в своём Telegram-канале опубликовала видеоролик с комментарием: "Хороший ролик, "инста-родителям" стоит посмотреть".
В посте Екатерина Смышляева отметила, что "дети – не предмет торга, не электоральный инструмент и не игрушки".
"Размещая их биометрические данные в виде безобидных фото и видео в социальных сетях непонятно для кого и для чего, мы подвергаем их опасности. Сегодня не такой очевидной, но с большими перспективами и необратимыми последствиями в будущем. Их цифровом будущем. Кража цифровой личности – это не фантастика, а уже жестокая реальность. При обсуждении этой темы мне часто приводят аргументы о том, что мы все, включая детей, оставляем свои данные в системах видеонаблюдения каждый день и т.д. Возможно, но в отношении этой информации есть обязательства сохранения конфиденциальности. Этого нельзя сказать о социальных сетях", – написала депутат.
Она призвала родителей прочитать пользовательское соглашение между пользователем соцсети и её администрацией.
"Мы все отдаёмся им полностью и никаких встречных обязательств. А потому не нужна эта обнажённая детская искренность полуанонимному сетевому сообществу. Заведите непубличные семейные чаты и делитесь лучшими моментами своей жизни с действительно близкими людьми, которым это на самом деле нужно. Дети вырастут и сами решат, быть им частью новых коммуникационных сред или присоединиться к цифровым нигилистам. Оставим им выбор", – отметила Смышляева.
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