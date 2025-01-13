Депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева призвала родителей не делится фотографиями своих детей в соцсетях, чтобы исключить возможность кражи их цифровой личности, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат в своём Telegram-канале опубликовала видеоролик с комментарием: "Хороший ролик, "инста-родителям" стоит посмотреть".

В посте Екатерина Смышляева отметила, что "дети – не предмет торга, не электоральный инструмент и не игрушки".

"Размещая их биометрические данные в виде безобидных фото и видео в социальных сетях непонятно для кого и для чего, мы подвергаем их опасности. Сегодня не такой очевидной, но с большими перспективами и необратимыми последствиями в будущем. Их цифровом будущем. Кража цифровой личности – это не фантастика, а уже жестокая реальность. При обсуждении этой темы мне часто приводят аргументы о том, что мы все, включая детей, оставляем свои данные в системах видеонаблюдения каждый день и т.д. Возможно, но в отношении этой информации есть обязательства сохранения конфиденциальности. Этого нельзя сказать о социальных сетях", – написала депутат.

Она призвала родителей прочитать пользовательское соглашение между пользователем соцсети и её администрацией.