Дети из регионов Казахстана на поезде отправились в путешествие по стране
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В путешествие по Казахстану на поезде отправились дети, пострадавшие при паводках, а также из многодетных и малообеспеченных семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".
Это дети из Атырауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областей.
Для организации познавательно-туристического маршрута выделили комфортабельный поезд "Туған елге саяхат". Он проследует через Астану, Бурабай, Алматы, Тараз, Туркестан, Караганду, Байконур. Продолжительность поездки – 12 дней.
В составе поезда семь купейных вагонов и два вагона-ресторана. Во всех вагонах установлены кондиционеры и созданы необходимые условия для комфортного и безопасного путешествия юных пассажиров. Детей на всём пути следования сопровождают 18 специалистов, включая педагогов, психолога, медицинских работников и аниматоров.
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