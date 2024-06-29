Дети из регионов Казахстана на поезде отправились в путешествие по стране

В путешествие по Казахстану на поезде отправились дети, пострадавшие при паводках, а также из многодетных и малообеспеченных семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Это дети из Атырауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областей.

Для организации познавательно-туристического маршрута выделили комфортабельный поезд "Туған елге саяхат". Он проследует через Астану, Бурабай, Алматы, Тараз, Туркестан, Караганду, Байконур. Продолжительность поездки – 12 дней.

В составе поезда семь купейных вагонов и два вагона-ресторана. Во всех вагонах установлены кондиционеры и созданы необходимые условия для комфортного и безопасного путешествия юных пассажиров. Детей на всём пути следования сопровождают 18 специалистов, включая педагогов, психолога, медицинских работников и аниматоров.