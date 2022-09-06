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Дети из пострадавших от пожара сёл Костанайской области получили путёвки в оздоровительные лагеря
Школьники из семей, эвакуированных при пожаре в Костанайской области, смогут дожидаться, пока для них постоят новые дома, в учебно-оздоровительных лагерях в Щучинске и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в министерстве просвещения, 11 детей уже приехали в лагерь "Балдаурен" в Щучинске. Здесь они будут одновременно обучаться и получать оздоровительные процедуры.
В Акмолинскую область отправили детей из семей, чьё жилье пострадало при ЧП. С согласия родителей поехать в Щучинск могут и ребята, кров которых не пострадал, но из соображений безопасности они были эвакуированы из пожароопасных районов.
"Учащихся начальных классов готов принять образовательно-оздоровительный центр "Бобек" в Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Детям будет удобно и полезно до решения бытовых вопросов пройти здесь оздоровление и одновременно ходить в школу при лагере. Для них созданы комфортные условия", – сообщил зампредседателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.
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