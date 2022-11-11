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Сегодня, 14:09
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Дети из малообеспеченных семей получат квоты для поступления в лучшие школы Казахстана
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ - теперь ежегодно детям из социально уязвимых групп будут предоставлять 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы "БИЛ", "Дарын" и другие, передает BaigeNews.kz. Об этом глава Минпросвещения сообщил в Facebook.
Аймагамбетов сообщил, что на сегодня, благодаря новому приказу, в специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей.
"Главой государства было дано поручение по поддержке детей из социально уязвимых категорий и развитию инклюзивного образования. И для реализации этой задачи подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы. То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы "БИЛ", "Дарын" и так далее. Есть уверенность в том, что предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах", - отметил он.
По словам министра, в стране создаются условия для поддержки одаренных детей: это и выделение образовательных грантов, и проведение различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, и выделение квот при поступлении в специализированные школы и другие. Также, к примеру, с этого года, впервые призеры международных предметных олимпиад ( 27 призеров в 2022 году) получили премии до 4,5 миллиона тенге.
"Ранее я писал о том, что международные исследования показывают важность соблюдения баланса в поддержке как талантливых детей, так и школьников из социально уязвимых групп. В рамках предложений НСОД, похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы. Мы должны создавать больше сбалансированных условий как для юных талантов, так и для тех, кто еще не сумел проявить себя из-за социально-экономических факторов", - написал глава ведомства.
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