Дети из малообеспеченных семей получат квоты для поступления в лучшие школы Казахстана

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ - теперь ежегодно детям из социально уязвимых групп будут предоставлять 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы "БИЛ", "Дарын" и другие, передает BaigeNews.kz . Об этом глава Минпросвещения сообщил в Facebook.

"Главой государства было дано поручение по поддержке детей из социально уязвимых категорий и развитию инклюзивного образования. И для реализации этой задачи подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы. То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы "БИЛ", "Дарын" и так далее. Есть уверенность в том, что предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах", - отметил он. Аймагамбетов сообщил, что на сегодня, благодаря новому приказу, в специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей.

По словам министра, в стране создаются условия для поддержки одаренных детей: это и выделение образовательных грантов, и проведение различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, и выделение квот при поступлении в специализированные школы и другие. Также, к примеру, с этого года, впервые призеры международных предметных олимпиад ( 27 призеров в 2022 году) получили премии до 4,5 миллиона тенге.