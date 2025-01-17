  • 17 Января, 01:52
  • BAIGENEWS

Дети и взрослые эвакуированы из-за пожара в многоэтажке Хромтау

Причина пожара – короткое замыкание электропроводов стиральной машины.

Сегодня, 01:11
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В городе Хромтау Актюбинской области пожар произошёл в квартире многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

В квартире на пятом этаже загорелись домашние вещи на площади 12 квадратных метров.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано семь жителей, из них пятеро – дети. Пожар оперативно ликвидирован. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов стиральной машины", – сообщили в МЧС.

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