Дети и взрослые эвакуированы из-за пожара в многоэтажке Хромтау
Причина пожара – короткое замыкание электропроводов стиральной машины.
Сегодня, 01:11
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Сегодня, 01:11Сегодня, 01:11
97Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В городе Хромтау Актюбинской области пожар произошёл в квартире многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В квартире на пятом этаже загорелись домашние вещи на площади 12 квадратных метров.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано семь жителей, из них пятеро – дети. Пожар оперативно ликвидирован. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов стиральной машины", – сообщили в МЧС.