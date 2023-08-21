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Дети и море цветов: начались переговоры Токаева в Президентском дворце Вьетнама

Сегодня, 11:33
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: akorda.kz

Президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил Главу государства Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Вьетнама Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг представили друг другу членов официальных делегаций. Затем главы государств прошли в зал переговоров.

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