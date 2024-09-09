Дети хотели скинуть ребенка с пятого этажа в Астане

В Астане дети хотели скинуть ребенка с пятого этажа, но мальчику удалось вырваться и убежать, передаёт BaigeNews.

В видео один из мальчиков называет других своими рабами, а пятилетнего ребенка планирует выбросить из окна. "Он сказал, что сам хочет, чтобы мы его суициднули", - кричит он. Спрашивает у ребенка, хочет ли он этого, тот молчит. Позже толпа ребят взяла его на руки и понесла на балкон ЖК. В самый последний момент ребенку удалось убежать.

В ДП прокомментировали произошедшее.