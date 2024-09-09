Дети хотели скинуть ребенка с пятого этажа в Астане
Сегодня, 12:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
422
В Астане дети хотели скинуть ребенка с пятого этажа, но мальчику удалось вырваться и убежать, передаёт BaigeNews.
В видео один из мальчиков называет других своими рабами, а пятилетнего ребенка планирует выбросить из окна. "Он сказал, что сам хочет, чтобы мы его суициднули", - кричит он. Спрашивает у ребенка, хочет ли он этого, тот молчит. Позже толпа ребят взяла его на руки и понесла на балкон ЖК. В самый последний момент ребенку удалось убежать.
В ДП прокомментировали произошедшее.
"Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Первую золотую медаль на играх кочевников завоевала Франция
- Жителей Алматы и ещё двух городов предупредил "Казгидромет"
- Голый мужчина прогулялся по улицам Караганды
- Непосильная ноша: как выглядит заброшенный аквапарк Семея и почему его не хотят купить
- Казахские апашки попали в Книгу рекордов Гиннесса на Всемирных играх кочевников