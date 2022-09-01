"Дети должны изучать и казахский язык, и русский" — Токаев

Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу отметил, что дети должны изучать и казахский язык, и русский, передает BaigeNews.kz.

Глава государства сообщил, что в старших классах нужно усилить преподавание предметов математического цикла и английского языка.

"В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить из интересов детей, не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твёрдо стоять на обеих ногах. Их знания — наша сила", — подчеркнул он.