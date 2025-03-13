Дети делали массаж ног учителю медресе в Туркестане
Видео с массажем ног учителю медресе оказалось записью с внуками наставника.
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Скандальное видео, на котором дети делают массаж ног учителю медресе в Сарыагаше, Туркестанская область, вызвало бурю обсуждений в соцсетях. Управление образования региона прокомментировало ролик, передаёт BaigeNews.kz.
Журналист Ораз Алимбек, опубликовавший запись в Facebook, утверждал, что события происходят в медресе имени Сатыбалды Абишулы.
В ответ на публикацию видео, Управление образования Туркестанской области провело проверку инцидента. Согласно официальному заявлению, кадры действительно были сняты в медресе, но на них не изображены ученики заведения.
"На видео присутствует главный учитель медресе Абдужаппар Сманов, который находится в окружении своих внуков. Внуки показывают любовь и уважение к дедушке, часто оказывая ему такие знаки внимания, включая массаж ног, чтобы получить его благословение", — заявили в ведомстве.
Управление образования уточнило, что инцидент не имеет отношения к обучению или воспитательному процессу в медресе.
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