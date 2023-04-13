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пресс-служба ДЧС Карагандинской области Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26
130
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Детей спасли от падения из окна в Темиртау

Малолетние дети едва не выпали из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома в Темиртау. Благодаря бдительности прохожих спасатели предотвратили трагедию, передаёт BaigeNews.kz.

Прохожие увидели детей, выглядывающих из открытого окна, и позвонили в службу спасения.

"Незамедлительно к месту выехали пожарные-спасатели. Установив автолестницу, бойцы поднялись к открытому окну. Дети четырёх и трёх лет были в квартире одни", - уточнили в ДЧС Карагандинской области.

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Сегодня, 21:26
130
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