Детей спасли от ос сотрудники МЧС в Астане
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
132Фото: МЧС РК
Спасатели ликвидировали скопление ос на одной из детских площадок у жилого комплекса в Астане. Насекомые создавали угрозу безопасности для жителей ЖК, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации.
Благодаря слаженныи и оперативным действиям спасателей опасность устранена, дети могут вновь безопасно играть на площадке.
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