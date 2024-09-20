  • 20 Сентября, 21:44
  • BAIGENEWS

Детей спасли от ос сотрудники МЧС в Астане

Сегодня, 20:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
132
Фото: МЧС РК

Спасатели ликвидировали скопление ос на одной из детских площадок у жилого комплекса в Астане. Насекомые создавали угрозу безопасности для жителей ЖК, передаёт BaigeNews.kz

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации. 

Благодаря слаженныи и оперативным действиям спасателей опасность устранена, дети могут вновь безопасно играть на площадке.

Самое читаемое

Наверх