Вопросы, касающиеся усыновления детей и защиты прав сирот, остаются крайне актуальными в Казахстане. Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе обозначил проблемы, связанные с административными барьерами в процессе усыновления и недостаточной эффективностью системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации депутата, в последние годы несмотря на меры, предпринимаемые государством, процесс усыновления идет слишком медленно.

В очереди на усыновление стоят более 5 тысяч граждан, однако в 2023 году было усыновлено лишь 194 ребенка, а в 2024 году — 153. Эти цифры свидетельствуют о наличии значительных бюрократических препятствий, которые замедляют процесс усыновления, несмотря на растущую потребность в семейном воспитании для детей-сирот.

"Дети-сироты - это самая уязвимая группа, и каждый из них заслуживает того, чтобы быть воспитанным в полноценной семье. Мы обязаны улучшить систему усыновления, устранить бюрократические барьеры и обеспечить прозрачность всех процессов, чтобы дать детям шанс на нормальное будущее. Для повышения эффективности усыновления необходимо упростить процесс и внедрить цифровизацию, чтобы сделать его более доступным и прозрачным для граждан. И для эффективного решения проблемы требуется усиление поддержки кандидатов в усыновители и ужесточение контроля в сфере защиты прав детей-сирот. Также необходимо усилить политику воспитания детей-сирот в семейной среде, совершенствовать систему опеки и патронатного воспитания, а также увеличить финансовую поддержку патронатных воспитателей", - сказал депутат.

Геннадий Шиповских добавил, что важно усилить общественный контроль и привлечь общественные организации и активистов для обеспечения прозрачности процесса усыновления. Кроме того, необходимо усилить борьбу с незаконными действиями в сфере усыновления и ввести строгие меры контроля для снижения коррупционных рисков