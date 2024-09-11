Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике

В Астане родители детей с ментальными нарушениями оказались на грани отчаяния. С приостановкой предоставления услуги инватакси и угрозой полного исключения их детей из этого списка, семьи начинают бить тревогу. Пока власти ссылаются на временные финансовые ограничения, слухи о возможности исключения детей с ментальными нарушениями из списка получателей услуги становятся все более настойчивыми. Разобраться в ситуации попыталась корреспондент BaigeNews.kz.

Обратившиеся в редакцию родители детей с ментальными нарушениями рассказали, что поликлиники отказываются выдавать им справки, необходимые для получения инватакси.

"Нам говорят, что есть приказ, запрещающий выдавать такие справки для детей с ментальными нарушениями. Сказали, что в ИПР должен быть указан индивидуальный помощник. Педиатр говорит, правила поменялись, с Минздрава пришла бумажка, что эту справку дают детям только первой группы. В поликлиниках с боем только дают справку ВКК и то не всем. Куча отмазок у врачей и акимата", – отмечают родители.

фото акимата Астаны

А между тем услуга инватакси является жизненно необходимой для этих детей, позволяя родителям избежать столкновения с негативными взглядами и недопониманием со стороны окружающих.

"Общественный транспорт может вызывать триггеры, которые ведут к откатам в поведении. Дети понимают очень ограниченно, и им трудно осознавать, что на улице холодно, что вокруг люди или что их поведение может вызвать осуждение", - рассказывает руководитель столичного филиала Союза родителей особенных детей Гульсан Мауина.

Трудности возникают не только с другими пассажирами общественного транспорта, но и водителями. Один из примеров – история Мадины, которая столкнулась с откровенной агрессией со стороны водителя троллейбуса, высадившего ее вместе с сыном-аутистом из транспорта.

"Мадина рассказывала, как она один раз на троллейбусе сделала пять пересадок в Актобе. Водитель троллейбуса высадил её, и сказал я не поеду, пока этот придурок не выйдет. Она написала заявление на него, он приехал, извинился. Мадина говорит, когда он извинялся, она не видела в нем никакого сопереживания и сожаления, ничего. Это не единичный случай. Каждый раз, садясь в автобус, мы можем столкнуться с осуждением или даже агрессией", - говорит Гульсан Мауина.

Как подчеркивают эксперты, для работы с этой категорией детей, водители должны пройти специальное обучение, чтобы уметь адекватно реагировать на поведение таких детей и обеспечивать их безопасность. Еще один инцидент произошел недавно в столице, когда водитель такси ударил локтем ребенка за то, что тот испачкал сидение грязными ногами.

"Недавно был инцидент, когда водитель такси ударил ребенка локтем за то, что ребенок задел ногой заднее сидение. На улице был дождь. Мамочка извинилась, протерла сидение. Но когда ребенок встал между сидениями, он ударил его локтем. Она написала на него заявление, он отсидел какое-то время. Но она перевела дело из уголовного в административное, потому что боится последствий", - рассказывает Мауина.

Она подчеркивает, что в других городах, таких как Алматы, Караганда и Темиртау, уже выделены специальные лоты для детей с ментальными нарушениями, что вызывает недоумение у астанчан: "Почему Астана, столица, не может обеспечить своим детям такие же условия?".

Критическая ситуация обострилась, и родители требуют выделить отдельный бюджет для инватакси для детей с ментальными нарушениями, чтобы они могли получать такие жизненно важные услуги.

Гульсан Мауина говорит, что Союз родителей особенных детей сталкивается с постоянным недостатком поддержки со стороны властей.

"Мы стараемся донести информацию, говорим об этом, а результата ноль. Мы не можем бесконечно сдерживать родителей, мы не можем их бесконечно успокаивать, говорить подождите, все будет хорошо. Мы сами понимаем, что хорошо не может быть, потому что мы не видим шагов на встречу от местных исполнительных органов", – подчеркнула Мауина.

Не хватает машин для колясочников

Проблемы с предоставлением такси возникают и у детей-колясочников. Хотя поставщик там уже не Общество детей-инвалидов, а Национальный паралимпийский комитет РК. Мама особенного ребенка Татьяна Кудрина из Астаны рассказывает, что услугополучателями этого поставщика является 221 ребенок с инвалидностью. Однако на маршрутах работает лишь шесть машин, каждая из которых выполняет всего по десять заявок в день. Это означает, что только 30 семей могут воспользоваться услугой в день.

Фото Татьяны Кудриной

Родители уже не раз обращались в акимат, поднимая важный вопрос о транспортировке детей на инвалидных колясках.

"В прошлом году аким обещал увеличить парк специализированных автомобилей для инвалидов-колясочников вдвое. Однако, по факту, из восьми машин, доступных для детей-колясочников в прошлом году, сейчас осталось всего шесть", - поделилась женщина.

С началом нового учебного года приоритетом для перевозчиков стали школьники, и, как следствие, дефицит специализированного транспорта стал ещё более ощутимым.

"Наши дети остаются без приема специалистов, без реабилитации. Мы сидим дома по норам до мая", – говорит Татьяна Кудрина.

Женщина предполагает, что акимату не выгодно иметь большое количество автомобилей. Чем меньше машин, тем меньше затрат с местного бюджета. Но почему на кону стоит здоровье и жизнь 221 ребенка, задаётся вопросом Татьяна.

"Почему мы должны быть лишены, если есть возможность жить в столице, ребенка поставить на ноги. Почему я не могу этого делать? Я итак уже выбрала для себя платную реабилитацию, я сама оплачиваю специалистов. Хотя бы перевозка была бы бесплатная. Иначе мне еще 5 тысяч надо платить за городское такси", - сказала Кудрина.

Отвечают на 150 раз

Особую обеспокоенность пользователей инватакси вызывает загруженности call-центров служб такси: до них просто невозможно дозвониться.

"Линия всё время занята. Бывает, по 80, по 100, по 150 раз набираешь номер. Представляете, на каких нервах мы ходим. А еще нужно за сутки заявку подать. А если планы изменятся? А если что-то срочное появится. У нас часто время приёмов меняют. Очень неудобный сервис. Конечно, идея хорошая. Спасибо им за это. Но исполнение, как всегда, ужасное", - рассказывает мама особенного ребенка Айнур Тургумбаева.

В акимате ответили, что знают о проблеме.

"С началом учебы увеличилось количество услугополучателей, что повлекло за собой увеличения звонков, которое создало загруженность на линии", - говорится в ответе.

Изменения будут

В департаменте труда и социальной защиты Астаны сообщили, что сегодня в столице зарегистрировано 10 073 детей с инвалидностью до 18 лет.

Предоставлять тому или иному ребенку услугу инватакси решает врачебно-консультационная комиссия при поликлинике. Она должна выдать справку формы 026/у. С этой справкой родители идут в организацию, оказывающую услугу инватакси. В данном случае - Национальный паралимпийский комитет РК и Общество детей-инвалидов. На их балансе имеются 71 легковая машина и 6 специализированных автомобилей.

Для ежедневного получения услуги инватакси необходимо подавать заявку за сутки до даты запланированной поездки по номерам телефонов вышеуказанных организаций.

В столице ежемесячно услугами инватакси пользуются более 1100 детей с инвалидностью. Из них порядка 70 детей передвигающихся на кресло-колясках.

Министерством труда и социальной защиты совместно с Министерством транспорта РК действительно планируется внести изменения и дополнения в правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом. А именно планируется выделение диагнозов в отдельные пункты - "Расстройство аутистического спектра F84.0-F84.5", "Умственная отсталость F70-F79", с наличием в структуре психического состояния стойкого расстройства поведения. Пока изменения не вступили в законную силу.

В акимате Астаны отметили, что оказание услуг инватакси этим детям будет продолжено.

Что касается нехватки выделяемого бюджета на инватакси на весь год, то в акимате подчеркнули, что услуги инватакси оказываются в соответствии выделенного бюджета.

"При росте получателей услуг, а также увеличении заявок потребуется дополнительные средства для полного охвата получателей услуг инватакси. На сегодняшний день в связи с увеличением получателей услуг инватакси, будут дополнительно запрошены бюджетные средства", - сказали в ведомстве.

Стоит также отметить, что в Астане был запущен пилотный проект инватакси через агрегаторы такси. В акимате сообщили, что этот пилот показал эффективность и он будет расширен.