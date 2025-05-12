Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова прокомментировала резонансный случай в Карагандинской области, где шестеро детей, усыновленных из детского дома, подвергались насилию в патронатной семье, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее прокуратура Карагандинской области сообщила, что семья, проживающая в селе Каркаралинского района, в 2018 году открыла детский дом семейного типа и взяла на воспитание шестерых детей. Вместо заботы и воспитания, они сразу же привлекли детей к тяжёлой физической работе — заставляли пасти скот, убирать в сараях и выполнять другие хозяйственные обязанности.

По данным надзорного органа, детям якобы подмешивали навоз в еду, систематически избивали, в результате чего один из воспитанников получил тяжёлую черепно-мозговую травму и стал инвалидом. У остальных выявлены множественные телесные повреждения — от 19 до 47 шрамов на теле каждого. При этом ежемесячное пособие в размере 300 тысяч тенге, предназначенное на содержание детей, семья тратила на собственные нужды.

"Этот случай вызывает у нас большую обеспокоенность. Мы не оставим его без внимания. По итогам расследования обязательно будут приняты меры. Подобные случаи ранее уже приводили к самым жестким санкциям, вплоть до уголовной ответственности", — заявила Насымжан Оспанова.

Она подчеркнула, что дети, переданные в патронатные семьи, остаются под контролем государства. В связи с этим в 2023 году была принята новая норма: один специалист на каждые пять тысяч детей. Сегодня в Комитете идет активное наращивание кадрового потенциала.

"Если раньше в системе было около 300 специалистов, то сейчас — 700. До конца мая планируем довести это число до 1300. Это даст нам возможность контролировать судьбу каждого ребенка, находящегося под патронатом", — сообщила она.

Кроме того, в стране начато создание отдельных управлений по охране прав детей при акиматах регионов.