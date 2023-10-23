Детей и женщину вытащили из горящего дома полицейские в Туркестане

Двое сотрудников полиции спасли женщину с детьми из горящего дома в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы патрульной полиции управления полиции Туркестана ранним утром заметили огонь, идущий из жилого дома, и бросились на помощь.

"Поскольку входные двери дома оказались заперты, сотрудники полиции пробрались во двор через крышу. Затем они зашли в дом, откуда валил густой дым, который перешел в огненное пламя.

Войдя в дом, они осмотрели комнаты и обнаружили женщину и двух детей, задыхавшихся от дыма. Жильцов сразу же подняли и вынесли наружу в безопасное место", - сообщили в полиции.