  • 23 Октября, 11:38
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Детей и женщину вытащили из горящего дома полицейские в Туркестане

Сегодня, 11:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07
120
Фото: polisia.kz

Двое сотрудников полиции спасли женщину с детьми из горящего дома в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы патрульной полиции управления полиции Туркестана ранним утром заметили огонь, идущий из жилого дома, и бросились на помощь.

"Поскольку входные двери дома оказались заперты, сотрудники полиции пробрались во двор через крышу. Затем они зашли в дом, откуда валил густой дым, который перешел в огненное пламя.

Войдя в дом, они осмотрели комнаты и обнаружили женщину и двух детей, задыхавшихся от дыма. Жильцов сразу же подняли и вынесли наружу в безопасное место", - сообщили в полиции.

Позже прибыли сотрудники пожарной службы и локализовали пожар. Как выяснилось, пожар был вызван коротким замыканием электропроводки.

Самое читаемое

Наверх