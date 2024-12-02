Детей до 12 лет предложили не оставлять одних без присмотра в Казахстане
Такую идею выдвинула детский омбудсмен Динара Закиева.
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В Казахстане уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева выступила с инициативой на законодательном уровне запретить оставлять одних детей в возрасте до 12 лет, передаёт BaigeNews.kz.
Она напомнила о страшной трагедии, случившейся недавно в Акмоолинской области, где в результате пожара погибли двое детей.
"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством.
Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – написала Закиева в соцсети Instagram.
Омбудсмен также сообщила, что с начала года в стране произошли 15 пожаров, при которых погибли дети.
"В основном дети находились дома одни", - отметила Динара Закиева.
Уполномоченный по правам ребёнка выразила соболезнования родным погибших в Акмолинской области детей.
Напомним, это случилось в селе Шубарагаш Буландынского района.
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