Детей до 12 лет предложили не оставлять одних без присмотра в Казахстане

В Казахстане уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева выступила с инициативой на законодательном уровне запретить оставлять одних детей в возрасте до 12 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Она напомнила о страшной трагедии, случившейся недавно в Акмоолинской области, где в результате пожара погибли двое детей.

"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – написала Закиева в соцсети Instagram.

Омбудсмен также сообщила, что с начала года в стране произошли 15 пожаров, при которых погибли дети.

"В основном дети находились дома одни", - отметила Динара Закиева.

Уполномоченный по правам ребёнка выразила соболезнования родным погибших в Акмолинской области детей.

Напомним, это случилось в селе Шубарагаш Буландынского района.