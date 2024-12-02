  • 2 Декабря, 10:35
  • BAIGENEWS

Детей до 12 лет предложили не оставлять одних без присмотра в Казахстане

Такую идею выдвинула детский омбудсмен Динара Закиева.

Сегодня, 10:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/zakiyevadinara Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
75
Фото: instagram.com/zakiyevadinara

В Казахстане уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева выступила с инициативой на законодательном уровне запретить оставлять одних детей в возрасте до 12 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Она напомнила о страшной трагедии, случившейся недавно в Акмоолинской области, где в результате пожара погибли двое детей. 

"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством.

Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – написала Закиева в соцсети Instagram.

Омбудсмен также сообщила, что с начала года в стране произошли 15 пожаров, при которых погибли дети. 

"В основном дети находились дома одни", - отметила Динара Закиева.

Уполномоченный по правам ребёнка выразила соболезнования родным погибших в Акмолинской области детей.

Напомним, это случилось в селе Шубарагаш Буландынского района.

Самое читаемое

Наверх