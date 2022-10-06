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Сегодня, 01:08
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Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО

Преподаватели по начальной военной подготовке выступили с коллективной жалобой о том, что никак не могут получить свои деньги, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Согласно приказа министра образования, организаторам начальной военной и технологической подготовки были положены выплаты денежного перерасчёта с первого января по 31 декабря 2021 года.

"Произведены выплаты учителям в Уральске, Теректинском, Бурлинском районах..., кроме района Байтерек. Мы коллективно обращались по поводу невыплат в отдел образования района Байтерек, на что нам ответили: в бюджете денег нет. После этого мы обращались в прокуратуру района Байтерек с коллективным заявлением, но они его переадресовали в управление инспекции по труду ЗКО и в управление образования ЗКО. В отделе образования района Байтерек нам обещали выплатить всё в сентябре этого года, но до сих пор этого не сделали. Также обращались в областной профсоюз. Везде один ответ: в бюджете денег нет", - говориться в анонимном письме.

В управлении образования ЗКО объяснили сложившуюся ситуацию с положенными выплатами.

"На основании письма отдела образования района Байтерек от третьего октября, суммы перерасчёта преподавателям –организаторам НВП за ведение часов по начальной военной подготовке не выплачены в связи с тем, что средства не были предусмотрены в бюджете в этом году. В марте от отдела образования района поступила бюджетная заявка на выделение дополнительных средств на выплату перерасчёта. Управление в апреле направило бюджетную заявку на очередную сессию маслихата, но заявку не поддержали.

В сентябре управление образования направило бюджетную заявку на дополнительную потребность на уточнение республиканского бюджета в министерство просвещения РК. Перерасчёт выплатят по мере выделения бюджетных средств, - пояснили в ведомстве.

О какой сумме идёт речь, не сообщается.

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#ЗКО #школа #учителя #жалобы
Журналист
Сегодня, 01:08
88
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