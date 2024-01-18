Десяток яиц в одни руки: ограничения ввели в Уральске

Жители Уральска возмущены ограничениями, касающимися продажи куриных яиц из Стабилизационного фонда. В одни руки в некоторых торговых сетях отпускают не больше десятка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Куляш Дауылбаева - многодетная мать. Она часто ходит в социальные магазины, чтобы подешевле купить продукты.

"У меня большая семья, четверо детей, трое из которых подростки. Соответственно, продукты приходится покупать часто и в большом количестве. Благо социальный супермаркет находится рядом, и мы закупаемся там. Но вот уже пару недель в торговой точке начали отпускать яйца по 10 штук в одни руки. Вот я купила десяток, а их нам только на один завтрак хватит. Потом приходится вновь идти. Кто устанавливает такие правила? Откуда такие ограничения? У нас что дефицит? Насколько я знаю, в нашей области работают две крупные птицефабрики. Неужели они не могут обеспечить внутренний рынок необходимым количеством яиц?" – возмущена женщина.

Ситуацию разъяснил замглавы Управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев. По его словам, ограничение ввели из-за спекулянтов, чтобы они не закупались дешёвой продукцией и не перепродавали её по завышенной цене.

В СПК Aqjaiyq сообщили, что для стабилизации цен на куриные яйца в июне прошлого года ТОО "Агрофирма "Акас" получило заём в 160 миллионов тенге. На эти средства компания должна поставить 3,8 миллиона яиц в 50 торговых по цене 43 тенге за штуку. Торговые сети продают яйца населению по 473 тенге за десяток (с 10-процентной надбавкой).

"Для недопущения оптовой продажи куриных яиц установлено ограничение розничной продажи в торговых сетях. В одни руки отпускаются по 30 штук. На сегодняшний день по контракту с ТОО "Агрофирма АКАС" реализовано более 1,8 миллиона штук куриных яиц, категории С1. Реализация по сниженной цене будет до мая", – сообщили в СПК Aqjaiyq.

В корпорации подчеркнули, что более жёсткие ограничения были установлены во время новогодних праздников с 20 по 31 декабря. С 1 января ограничение на реализацию яиц по 10 штук снято