Десятки жилых домов в Рудном снова остались без отопления

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В городе Рудный по улице Горняков снова произошёл порыв на теплотрассе, в результате без тепла остались десятки жилых домов, передаёт BaigeNews.kz.

"26 января 2023 года в 14:00 произошёл порыв на теплотрассе диаметром 530 мм по улице Горняков. Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по его устранению", - сообщается в Instagram-аккаунте акимата города.

19 января в Рудном произошла аналогичная коммунальная авария. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 83 жилых дома. Местные жители отмечают, что это не первый порыв в Рудном с начала отопительного сезона. Предыдущий произошёл 10 декабря на задвижке холодной воды на углу улиц Дзержинского — Горького. А 30 ноября без отопления остались 33 дома и школа.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область посетил Рудный, где ознакомился с последствиями порыва теплотрассы. По приглашению одной из жительниц Рудного он побывал у неё в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах.