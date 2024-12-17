18 декабря в 20:00 в шести районах Астаны одновременно зажгутся новогодние елки. На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое, сообщает официальный сайт столичного акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

В этот день в шести районах столицы зажгутся огни более 30 праздничных елок, каждый житель и гости столицы смогут окунуться в праздничную атмосферу.

"В районе Алматы и Сарайшык зажгутся елки в семи уютных локациях. На площади монумента Қазақ Елі установят грандиозную 25-метровую елку, территория площади представляет собой сказочую волшебную страну, жители и гости могут сделать фото на фоне световых украшений. 20-метровая новогодняя елка на теооритории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик станет центром притяжения для юных жителей района, предлагая множество развлечений и праздничных мероприятий: каток, горка, сказочный камин, фотозона Щелкунчик и Гномики. 17-метровая новогодняя елка зажгется в этот день на территории спортивного комплекса "Sana Sport" с горкой и веселыми медвежатами. Также по проспекту Кошкарбаева 80/1, в парке "Алма" по улице Рыскулбекова, возле Astana Music Hall (кувшин) будут установлены новогодние 17-метровые елки. У железнодорожного вокзала "Нұрлы Жол" будет установлена 17-метровая елка и малые архитектурные формы (олени, волки, заяц и медведь)", - сообщили в акимате Астаны.

В районе Байконыр пять великолепных новогодних елок украсят следующие места:

Территория Дворца Жастар станет идеальным местом для праздничных мероприятий и семейных прогулок. На территории зажгется 18-метровая елка, работает каток и горка, жители и гости могут сделать праздничные фотографии возле световых фигур.

Парк им. К. Ататюрка на ул. Ж. Ташенова превратится в зимнюю сказку с множеством огней и декоративных элементов, на территории засияет 20-метровая елка, будет работать каток, горка и установлены сказочные малые архитектурные формы в виде новогодних персонажей.

"В жилых массивах "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) и "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской), дачном массиве "Қоянды" каждый сможет насладиться красотой 8-метровых елок и уютной атмосферой, покататься на катке. Кроме того, по району будут расположены две пятиметровые конусные елки по адресам Кеншилер 5 и Досмухамедулы 6. В районе Нура также масштабное новогоднее оформление, в 9 локациях будут зажжены новогодние елки. 25-метровая главная елка будет установлена на парковке стадиона "Астана Арена", где будет проходить праздничная программа и новогодние развлечения: катки, горки и фотозоны. В Центральном парке залит линейный каток длиной 290 метров, можно прокатиться с горок, можно сделать снимки в фотозонах: сани Деда Мороза и камин с подарками. У Центрального входа установлена 22-метровая елка, которая тоже засияет огнями 18 декабря", - проинформировали власти Астаны.

сквере ЖК "Зеленый квартал" близ пруда установили различные малые архитектурные формы и фотозоны, установлена елка высотой 7 метров.

В сквере Айгыржал в в жилом массиве Уркер открылись каток и снежные горки. Пространство украшает новогодняя елка. В этот день елки высотой от 7 до 14 метров засверкают также возле торгово-развлекательных центров "Сарыарка", "Керуен сити", "Азия парк", "Хан Шатыр" и ЦСО "Айланд". На пересечении улиц Сыганак и Ч. Айтматова обустроили горки, установили 8-метровую елку и тематические малые архитектурные формы. В районе Сарыарка засияют шесть елок разной высоты от 3 до 18 метров. Жителей и гостей района ждут ледяные горки, катки и атмосферные фотозоны. Городскую площадь украсит живая ель высотой 13 метров. Здесь подготовлены каток площадью 600 кв. м., ледяная горка и фотозоны, сияющие фигуры оленей и медведей.

На территории сквера на проспекте Богенбай батыра, 43 организован каток на 500 кв. м., установлена елка. Светящие шары и сани с подарками создают атмосферу зимнего праздника.

В парке "Коктал" для семейного досуга будут открыты горки, каток и праздничная зона с 18-метровой елкой.

На набережной реки Есиль на льду реки открыт большой каток, установлены 8 горок разных уровней сложности. На территории будет установлена елка высотой 8 метров. Сквер у театра "Наз" превратится в культурное пространство с 3-метровой праздничной елью и тематическими фотозонами.

По улице Юбилейная, 22 украшена живая елка высотой 8 метров. В жилом массиве Агрогородок, на пересечении улиц Окжетпес-Герцена расположена горка, каток и яркие фотозоны для веселого времяпрепровождения.

В районе "Есиль" в четырёх ключевых точках будут установлены праздничные елки. На территории Экспо появится 23-метровая елка, будут открыты каток и горки, жители и гости столицы могут сделать фотографии на фоне малых архитектурных форм.

На круглой площади по проспекту Кабанбай батыра будет установлена праздничная елка, также на территории сделано новогоднее световое оформление.

В Ботаническом саду появится 23-метровая новогодняя елка, территория будет украшена световым оформлениям. Малые архитектурные формы и новогодние инсталляции украсят популярные локации: вокруг монумента "Байтерек", на бульваре Нур Жол, проспекте Мангилик Ел, в Линейном парке, в сквере "Улытау".

В жилом массиве "Пригородный" зажгется 10-метровая елка, будет работать, каток, появятся малые архитектурные формы в виде медведей и звезд.

Напомним, казахстанцы дольше отдохнут на Новый год.