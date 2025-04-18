Казахстан продолжает следовать курсу миротворчества и добрососедства: по поручению Президента страны в Афганистан направлена масштабная гуманитарная помощь. Торжественная передача состоялась на железнодорожной станции Хайратон в провинции Балх, передаёт BaigeNews.kz.

Общий объём гуманитарного груза, прибывшего по железной дороге, составил 2,2 тысячи тонн. В составе помощи - растительное масло, пшеничная мука, рис, палатки (зимние и летние), одеяла, а также другие предметы первой необходимости. Дополнительно Казахстан готовит авиапартию с лекарственными средствами, чтобы оперативно обеспечить нуждающихся в медикаментах. Организацию оказания помощи координировало Казахстанское агентство международного развития "KazAID".

Как подчеркнул временный поверенный в делах Казахстана в Афганистане Газиз Акбасов, такая поддержка - это не разовая акция, а часть последовательной политики по развитию дружеских и экономических связей с соседним государством. Он также отметил готовность Казахстана углублять сотрудничество в таких ключевых отраслях, как горнодобыча, транспорт, логистика и сельское хозяйство.

Символично, что на следующей неделе, с 21 по 23 апреля, Кабул посетит официальная делегация Казахстана во главе с вице-премьером и министром нацэкономики Сериком Жумангариным. В рамках визита запланированы переговоры с представителями афганской власти и выставка казахстанских товаров, которая откроет новые возможности для бизнеса и укрепления экономических связей.

Такой шаг Казахстана подчеркивает важную роль страны как стабильного и гуманного партнёра в регионе, стремящегося не только к политическому диалогу, но и к реальной помощи тем, кто в ней нуждается.

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