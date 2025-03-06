Прокуратура СКО ведет активную работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков в собственность государства. С начала года надзорные органы уже выявили 34 земельных участка общей площадью более 125 тысяч гектаров, которые не использовались по назначению, передаёт BaigeNews.kz.

Землепользователи Акжарского, Тимирязевского и Уалихановского районов нарушили требования Земельного кодекса, долгое время не применяя эти участки по целевому назначению. В результате проверки и с помощью актов надзора, 8 земельных участков общей площадью более 8,3 тысячи гектаров были возвращены в государственную собственность.

К слову, кадастровая стоимость этих участков составляет 95,7 миллионов тенге, и они уже вовлечены в легальный экономический оборот.