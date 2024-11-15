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Десятки тысяч человек подали иск против Philips из-за опасных аппаратов для дыхания

Сегодня, 21:53
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baigenews.kz Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53
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Фото: baigenews.kz

Пользователи аппаратов для дыхания подали коллективный иск против компании Philips Respironics в Европе. Среди истцов около 20 тысяч граждан Германии. Иск связан с серьёзными проблемами в устройствах, которые компания отозвала три года назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.  

Причиной отзыва стало обнаружение дефектного материала, который использовался в аппаратах. Материал мог разрушаться и попадать в дыхательные пути пользователей. Кроме того, в некоторых устройствах были выявлены потенциально опасные химические вещества. 

По данным NDR, дефект коснулся около 1,2 миллиона человек в Европе, что делает этот отзыв аппаратов одним из крупнейших в истории медицинского оборудования.

С коллективным иском выступила итальянская организация по защите прав потребителей. В случае успеха коллективного иска люди, использовавшие аппараты, могут получить компенсацию за причинённый ущерб. 

В Philips утверждают, что проведённые тесты не выявили значительных рисков для здоровья пациентов.

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