Десятки тысяч человек подали иск против Philips из-за опасных аппаратов для дыхания

Пользователи аппаратов для дыхания подали коллективный иск против компании Philips Respironics в Европе. Среди истцов около 20 тысяч граждан Германии. Иск связан с серьёзными проблемами в устройствах, которые компания отозвала три года назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Причиной отзыва стало обнаружение дефектного материала, который использовался в аппаратах. Материал мог разрушаться и попадать в дыхательные пути пользователей. Кроме того, в некоторых устройствах были выявлены потенциально опасные химические вещества.

По данным NDR, дефект коснулся около 1,2 миллиона человек в Европе, что делает этот отзыв аппаратов одним из крупнейших в истории медицинского оборудования.

С коллективным иском выступила итальянская организация по защите прав потребителей. В случае успеха коллективного иска люди, использовавшие аппараты, могут получить компенсацию за причинённый ущерб.

В Philips утверждают, что проведённые тесты не выявили значительных рисков для здоровья пациентов.