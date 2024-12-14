В Северо-Казахстанской области планируют упразднить 45 сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Вопрос упразднения этих сёл и переселения жителей в перспективные населённые пункты обсуждался на заседании общественного совета СКО. Общественники проголосовали за проект постановления и решение маслихата "О некоторых вопросах административно-территориального устройства СКО", а значит 45 сёл вскоре упразднят.

Из 45 сёл в 38-ми численность населения составляет до 10 человек, а в семи сёлах вообще нет жителей. В этих деревнях проживают всего 258 человек. Среди них 61 пенсионер и 14 детей. Большинство жителей на собраниях поддержали решение об упразднении своих населённых пунктов.

"Эти сёла не соответствуют категории "село", так как в них менее 50 жителей. Кроме того, отсутствует социальная инфраструктура – школы, медпункты, дороги. А водоснабжения нет в принципе: централизованное отсутствует в 20 сёлах, децентрализованное – в 14, в четырёх населённых пунктах воду привозят", – пояснил глава управления экономики СКО Куанышбек Калижанов.

В качестве новых мест проживания определены 307 перспективных сёл региона. На переезд каждому члену семьи выделяют по 15 МРП, обещают предоставить арендное жильё.

С 2000 года в СКО упразднили 139 сёл.