29 населенных пунктов Кызылординской области находятся в зоне повышенного риска подтоплений. Там проживают порядка 70 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В настоящее время на реке Сырдарья наблюдается ледоход. Службы гражданской защиты приведены в состояние повышенной готовности. Пять участков, считавшихся потенциально опасными, находятся под круглосуточным наблюдением.

Председатель комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС страны Серик Джунисбеков посетил регион и оценил обстановку.

На данный момент участок реки до Кызылорды полностью очищен. Толщина льда в северных районах достигает 20-40 сантиметров. По прогнозам специалистов, ледоход на Сырдарье достигнет Аральского моря к середине марта.