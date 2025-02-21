  • 21 Февраля, 11:15
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Десятки сел в Кызылординской области рискуют остаться под водой

Лед тронулся.

Сегодня, 09:58
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: Кадр видео

29 населенных пунктов Кызылординской области находятся в зоне повышенного риска подтоплений. Там проживают порядка 70 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В настоящее время на реке Сырдарья наблюдается ледоход. Службы гражданской защиты приведены в состояние повышенной готовности. Пять участков, считавшихся потенциально опасными, находятся под круглосуточным наблюдением.

Председатель комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС страны Серик Джунисбеков посетил регион и оценил обстановку.

На данный момент участок реки до Кызылорды полностью очищен. Толщина льда в северных районах достигает 20-40 сантиметров. По прогнозам специалистов, ледоход на Сырдарье достигнет Аральского моря к середине марта.

"Ледоход продолжается. В последние дни он наблюдался в районе дачных массивов и села Бирказан в Кызылординской области. В настоящее время дамбы находятся в нормальном состоянии. В области развернут 61 эвакуационный сборный пункт и 71 пункт приема эвакуированных, рассчитанных на эти 29 населённых пунктов. Дополнительно работают 22 временных пункта размещения и 13 пунктов обогрева", - сообщил начальник управления ДЧС Бейбитхан Спанов.

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