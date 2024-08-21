Десятки сел исчезли с карты Казахстана
Сегодня, 02:39
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Сегодня, 02:39Сегодня, 02:39
198Фото: BaigeNews
На 1 июля 2024 года в Казахстане насчитывалось 6 208 сел, это на 78 меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Абайской, ВКО и Карагандинской областям.
"Сокращение числа сел – стабильный процесс. И в последнее время он ускоряется. Так, нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние четыре года. Негативная динамика будет сохраняться и впредь. Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий", - говорится в сообщении нацстатистики.
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