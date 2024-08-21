Десятки сел исчезли с карты Казахстана

На 1 июля 2024 года в Казахстане насчитывалось 6 208 сел, это на 78 меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Абайской, ВКО и Карагандинской областям.