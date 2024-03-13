Десятки предпринимателей оштрафовали за использование питьевой воды в техцелях
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Специалисты Шу-Таласской бассейновой инспекции установили 25 фактов технического использования питьевой воды в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
На каждого из нарушителей водного законодательства был наложен штраф в размере около 74 тысяч тенге, а предприятию "Жамбыл су" было предложено расторгнуть договоры с данными водопользователями.
"Кроме того, установлено, что в прошлом году 14 объектов малого бизнеса незаконно использовали подземные воды. Среди нарушителей водного законодательства оказались бани, автомойки и автомойки самообслуживания. Они оштрафованы, в общем, на 759 тысяч тенге, которые были полностью взысканы.
В регионе проведена разъяснительная работа по оформлению специального разрешения на использование воды для несанкционированных пользователей подземных вод. В результате, по Жамбылской области собственники 27 автомоек, бассейнов и бань оформили специальные разрешения на водопользование", - говорится в сообщении.
Отметим, что в городе Тараз функционируют 34 бассейна, 137 банных комплексов и 146 автомоек.
"Чтобы ликвидировать "черный рынок" воды и обеспечить контроль за ее расходами, Министерство водных ресурсов и ирригации увеличило штат бассейновых инспекций в 1,5 раза. Так, в Шу-Таласской бассейновой инспекции численность сотрудников увеличилась на 15 человек, а штатная численность достигла 25 человек. В частности, число государственных инспекторов выросло до 13 человек. Необходимо обеспечить в регионе строгое соблюдение требований водного законодательства и проводить разъяснительную работу среди водопользователей", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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