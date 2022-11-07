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ДЧС Алматы Вчера, 23:52
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Фото: ДЧС Алматы

Десятки посетителей и работников ресторана Алматы эвакуировали из-за пожара

В Алматы из-за пожара в административном здании эвакуировали людей из примыкающего к нему ресторана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, сообщение о пожаре в Медеуском районе (улица Толе би, 24 Б) поступило 7 ноября в 18:45. 

Выяснилось, что горела кровля пятиэтажного административного здания и возникла угроза распространенения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана. Поэтому было эвакуировано 20 посетителей и 15 работников ресторана. 

Огонь локализован за 11 минут, полностью ликвидирован в 19:25. Общая лощадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении огня было задействовано девять единиц техники и 32 человека личного состава.

"Удалось отстоять ресторан от огня. Жертв и пострадавших не допущено", - сообщили в ДЧС. 

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#Пожар #ресторан #Алматы #ДЧС
BaigeNews.kz
Вчера, 23:52
56
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