Десятки посетителей и работников ресторана Алматы эвакуировали из-за пожара

Фото: ДЧС Алматы

В Алматы из-за пожара в административном здании эвакуировали людей из примыкающего к нему ресторана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, сообщение о пожаре в Медеуском районе (улица Толе би, 24 Б) поступило 7 ноября в 18:45.

Выяснилось, что горела кровля пятиэтажного административного здания и возникла угроза распространенения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана. Поэтому было эвакуировано 20 посетителей и 15 работников ресторана.

Огонь локализован за 11 минут, полностью ликвидирован в 19:25. Общая лощадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении огня было задействовано девять единиц техники и 32 человека личного состава.

"Удалось отстоять ресторан от огня. Жертв и пострадавших не допущено", - сообщили в ДЧС.