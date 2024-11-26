Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области

Инспекторы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) в Алматинской области провели масштабные проверки в прошлом месяце. Они выявили множество нарушений строительных норм и правил. В результате было составлено 78 административных материалов, 28 из них переданы в суды, а нарушителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, выписаны штрафы на общую сумму 14 644 140 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В ходе проверок выявлено 23 объекта незаконного строительства. Материалы по ним также направлены в суд для принятия соответствующих мер. Незаконные постройки, в том числе многоквартирный комплекс в Талгарском районе, подлежат сносу. Уже снесены 4 самостроя, по 7 объектам направлены иски о сносе", - проинформировали в акимате.

Выявлены многочисленные нарушения в ходе строительства учебного корпуса в городе Конаеве, систем канализации в ЖК "Eco-Park Alatau" и плотин в Райымбекском районе. К ответственности привлечены подрядчики и организации технического надзора. За проступки привлечена 61 строительная компания, две из которых — ТОО "Sheberbuild" и ТОО "Жаңарту" — лишились лицензий по решению суда.

"Мы наводим порядок в строительной сфере Алматинской области. Наши проверки – это не просто формальность, а борьба за безопасность и законность, — заявили в ГАСК Алматинской области. — Нарушители строительных норм будут наказаны по всей строгости закона. Мы не остановимся, пока каждый строительный объект в области не будет соответствовать всем нормам и стандартам!".

ГАСК Алматинской области продолжит работу по обеспечению соблюдения строительных норм и правил в регионе.

Ранее сообщалось, что более 2 000 самовольно занятых участков выявили в Шымкенте.