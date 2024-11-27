  • 27 Ноября, 06:39
  • BAIGENEWS

Десятки населенных пунктов области Жетісу получат в 2025 году доступ к природному газу

В этих населенных пунктах проживает порядка 124 тысяч человек.

Сегодня, 05:31
АВТОР
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Petro_council Сегодня, 05:31
Сегодня, 05:31
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Фото: Petro_council

Строительство газопровода "Талдыкорган-Ушарал" идет по графику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.

На сегодняшний день сварено уже более 100 километров трубы из 302 километров.

"В строительстве задействовано свыше 90 единиц спецтехники и 130 человек рабочего персонала. Строительные работы находится под особым контролем и идут с опережением графика", - говорится в сообщили.

Данный объект имеет большое экономическое значение для региона. Уже к концу 2025 года 66 населенных пунктов Аксуского, Саркандского, Алакольского районов, где проживает 124 тысячи жителей, будут иметь возможность получить доступ к природному газу.

Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.

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