Десятки населенных пунктов области Жетісу получат в 2025 году доступ к природному газу
В этих населенных пунктах проживает порядка 124 тысяч человек.
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Строительство газопровода "Талдыкорган-Ушарал" идет по графику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.
На сегодняшний день сварено уже более 100 километров трубы из 302 километров.
"В строительстве задействовано свыше 90 единиц спецтехники и 130 человек рабочего персонала. Строительные работы находится под особым контролем и идут с опережением графика", - говорится в сообщили.
Данный объект имеет большое экономическое значение для региона. Уже к концу 2025 года 66 населенных пунктов Аксуского, Саркандского, Алакольского районов, где проживает 124 тысячи жителей, будут иметь возможность получить доступ к природному газу.
Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.
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