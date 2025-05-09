В Атырауской области за незаконный захват земель к ответственности привлечены 42 нарушителя, передаёт BaigeNews.kz.

"В марте и апреле текущего года выявлены и пресечены факты самовольного занятия государственных земель без правоустанавливающих документов. По итогам проверок возбуждены административные дела в отношении 42 физических и юридических лиц, нарушивших земельное законодательство", – сообщает Минсельхоз.

Все правонарушения квалифицированы по статье 136 КоАП РК. Суд наложил на нарушителей штрафы на общую сумму 7 миллионов тенге, которые были полностью взысканы в доход государства. Им также выданы обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Также выданы предписания о необходимости освоения двух земельных участков по целевому назначению. Однако в связи с неисполнением требований в отношении указанных участков поданы иски о принудительном изъятии, которые суд удовлетворил.

В парламенте РК рассматривается законопроект, призванный разрешить использование под критически важные объекты в сельской местности земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.