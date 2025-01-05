В ходе проверки, проведенной в Департаменте внутреннего государственного аудита по г. Шымкенту были выявлены факты оказания предпочтений отдельным потенциальным поставщикам при принятии решений по рассматриваемым жалобам, необоснованного согласования заключений договоров из одного источника. Кроме того, сообщается о непринятии мер по выявленным в ходе аудиторских мероприятий нарушениям, а также непринятия мер по неисполнению внесенных уведомлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

"Всего установлено 59 фактов нарушений норм действующего законодательства, в том числе 52 факта нарушений содержащих признаки правонарушений, дискредитирующих государственную службу", - проинформировали в прокуратуре.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, в том числе заместитель руководителя Департамента.

Напомним, госзакупки на 84 млн тенге отменили прокуроры в Степногорске.