Десятки моделей смартфонов лишатся в этом году поддержки WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет в 2024 году получать обновления на 47 моделях старых смартфонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Эти устройства работают на более ранних версиях операционных систем Google и Apple, чем Android 5.0 и iOS 12 соответственно.

Среди затронутых устройств есть модели старше 7 лет, которые всё ещё используются некоторыми владельцами. Однако компания Meta, которая владеет WhatsApp, приняла решение прекратить их поддержку, чтобы сосредоточиться на новых устройствах и обновлённом программном обеспечении.

Ниже представлен полный список устройств, лишившихся поддержки WhatsApp:

Samsung Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9190, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom. Apple iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE. Huawei Ascend P6 S, Ascend G525, C199, GX1s, Y625. Lenovo 46600, A820, A858T, P70, S890. Sony Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M. Motorola Moto G, Moto X. LG Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7.

Также в этот перечень попали устройства других производителей вроде Faea F1, THL W8, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE V956, ZTE UMi X2, ZTE Grand S Flex и ZTE Grand Memo.

Последнее обновление WhatsApp для этих устройств было выпущено 1 февраля 2020 года. Владельцы объявленных смартфонов могут продолжить использовать приложение WhatsApp, но они не будут получать обновления и, следовательно, новые функции.