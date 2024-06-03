Десятки многоквартирных домов останутся без питьевой воды в Актау

В Актау отключат питьевую воду. Питьевой воды не будет 4 июня с 09.00 до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "КЖСА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Питьевая вода, как сообщили в ГКП "КЖСА", будет отключена в связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном трубопроводе.