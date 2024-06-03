Десятки многоквартирных домов останутся без питьевой воды в Актау
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
102Фото: baigenews.kz
В Актау отключат питьевую воду. Питьевой воды не будет 4 июня с 09.00 до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "КЖСА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Питьевая вода, как сообщили в ГКП "КЖСА", будет отключена в связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
"Под ограничением будут жилые дома в следующих микрорайонах: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 микрорайон (дома №№ 1, 20, 21), 33, 34, 36, 40, 38, 39, 23 микрорайоны (военкомат, вытрезвитель), 24 микрорайон (дома №№ 14, 16, 18), Собес, ГОВД, КНБ, прокуратура, горсуд, - сообщает ГКП "КЖСА".
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