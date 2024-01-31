Десятки миллионов долларов предлагают за казахстанского скакуна

Знаменитый казахстанский скакун по кличке Кабирхан после триумфальной победы на соревнованиях в Дубае резко вырос в цене. Ряд экспертов оценивают элитного жеребца в 20 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Скакун по кличке Кабирхан, оставив позади 12 соперников, первым финишировал на престижных соревнования в Дубае, это отборочный этап на Кубок мира. После успеха в Объединенных Арабских Эмиратах, у Кабирхана появились десятки тысяч поклонников.

Кабирхану 4 года, порода – чистокровная английская. Элитный скакун родился в США, в штате Кентукки. Его отец знаменитый Калифорния Хром – чемпион мира заработавший за карьеру 15 миллионов долларов. До триумфа в Дубае Кабирхан выиграл 9 гонок в Казахстане и России.

"Благодаря победе мы прошли отбор на Кубок мира в Дубае. В этом году турнир проведут в 27-й раз. Финал состоится 30 марта. На ипподром Мейдан съедутся лучшие скакуны, жокеи и тренеры со всего мира. Это масштабное событие, без преувеличения, объединит всех людей на планете, которые неравнодушны к конным забегам. Сейчас у Кабирхана двухнедельный отдых, а дальше начнём усиленную подготовку", - сказал владелец скакуна Тлек Муханбеткалиев.

По словам владельца скакуна после громкой победы в Дубае, ему предложили продать его за 1 миллион долларов, однако, как отметил Тлек Муханбеткалиев, вопрос с торгами окончательно закрыт. Стоимость Кабирхана на фоне успеха значительно выросла. Некоторые эксперты оценивают его в 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, казахстанский скакун Кабирхан снова выиграл скачки в Дубае, финишировав первым на втором этапе Al Maktoum Challenge.