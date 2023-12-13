Десятки машин застряли на дороге из-за бурана в Туркестанской области

Из-за ухудшения погодных условий на автодороге в Туркестанской области более 30 человек оказались в снежном плену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации департамента полиции региона, на 635 км автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез сотрудниками батальона патрульной полиции была оказана помощь выехавшему в направлении Алматы из Туркестана автомобилю Toyota Alphard с шестью пассажирами и трем легковым автомобилям с пятью пассажирами.

Кроме того, на внутренних дорогах на территории Байдибекского района полицейскими оказана помощь 17 автомобилям и обратно отправлено 6 автомашин.

Как отметили в полиции, блокпосты установлены на 601 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез и на 654 км у перевала Машат. В Байдибекском районе перекрыты дороги областного значения: трассы Шаян-Агыбет, Шаян-Акбастау, Шаян-Мынбулак, Шаян-Бирлик-Кенестобе и дополнительно поставлены четыре блокпоста.