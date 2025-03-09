Из-за непогоды в Улытау, Карагандинской и Актюбинской областях, а также в области Абай ночью на трассе застряли легковые авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Иргизском районе Актюбинской области на 80 км автодороги "Иргиз-Нура" в снежном заносе застрял автомобиль марки Газель. Спасатели МЧС на вахтовке отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги, и водитель смог самостоятельно продолжить путь. В медицинской помощи он не нуждался.

В Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс в снежном заносе застрял легковой автомобиль. Спасатели, добравшись до них на вездеходе Трэкол, вызволили автомобиль с четырьмя пассажирами, среди которых был ребенок. В медицинской помощи они не нуждались.

В области Ұлытау в Жанааркинском районе на закрытом участке автодороги "Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак" в глубоком снегу застряли два легковых автомобиля с людьми. Спасатели МЧС преодолели несколько десятков километров через пургу и заносы и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из которых шестеро были дети. В медицинской помощи они не нуждались.

В Абайском районе Карагандинской области в 5 км от села Акбастау в снежном заносе застряли три легковых автомобиля. Спасатели, добравшись до них, спасли и доставили в село Акбастау пять человек. В медицинской помощи они не нуждались.