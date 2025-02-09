В результате схода оползня в провинции Сычуань, на юго-западе Китая, погиб один человек, 28 пропали без вести и двое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Сход оползня произошел в 11:50 утра в субботу в деревне Цзиньпин.

В провинции были мобилизованы 949 сотрудников вооруженной полиции, противопожарных служб, служб реагирования на чрезвычайные ситуации, а также транспортных, медицинских, телекоммуникационных и других служб для проведения спасательных работ или оказания им содействия.

Для проведения спасательных работ на месте схода оползня было задействовано более 200 единиц специальной техники и спасательного оборудования, в том числе экскаваторы, пожарные машины и машины скорой помощи. Поисково-спасательные работы проводятся в 10 зонах сетки координат на месте происшествия.

В общей сложности 360 человек из 95 домохозяйств были эвакуированы. Также были созданы пункты временного расселения, в которых в настоящее время проживают 162 человека на основе домохозяйств.