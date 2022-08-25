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Десятки людей купили путевки на море и оказались обмануты турфирмой в Алматы Сегодня, 12:12
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Десятки людей купили путевки на море и оказались обмануты турфирмой в Алматы

В Алматы обманутые отпускники обратились в полицию, требуя наказать директора турфирмы, передает BaigeNews.kz. Люди пожаловались, что доверились турагенту и купили у него путевки в Турцию, Египет, Черногорию и на Мальдивы. Однака никто никуда не поехал. 

"Мы, группа лиц, в составе 50 человек, которые пострадали этим летом, от мошеннических действий, туристической компании "Imagine Events", которая заведомо зная, продала нам несуществующие туры на отдых в Турцию, Мальдивы, Черногорию, Египет и по другим направлениям. Нас до последнего дня водила в заблуждение директор данной фирмы, гражданка Садырова Асель, обещая нам несуществующие туры. Директор Садырова Асель, действовала сообща со своими менеджерами, которые помогали ей находить потенциальных жертв, то есть нас, таких же простых граждан Казахстана, как и вы", - сообщила одна из обманутых клиенток в своем видеообращении.

 
 
 
 
 
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A post shared by Алина (@alina.styls.almaty)

По ее словам, пострадавших от действий турфирмы намного больше! Предварительный ущерб составил, по подсчетам, более 45 миллионов тенге. Полиция уже завела уголовное дело. 

"Как сообщили в отделе полиции при Управлении полиции Алмалинского района в настоящее время в производстве следственного отдела указанного подразделения находится материал уголовного дела по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятиЙ, направленных на установление обстоятельств дела и дальнейшего привлечения виновных лиц к ответственности", - ответили в пресс-службе ДП Алматы. 

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#мошенничество #турфирма #отдых
Сегодня, 12:12
212
Журналист

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