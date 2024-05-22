Десятки лошадей спасли в Атырауской области
Вчера, 12:54
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Вчера, 12:54Вчера, 12:54
284Фото: скриншот
80 лошадей спасли в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа", - говорится в сообщении.
Спасатели произвели перегон животных до безопасного места.
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