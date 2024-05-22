  • 23 Мая, 00:12
  • BAIGENEWS

Десятки лошадей спасли в Атырауской области

Вчера, 12:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Вчера, 12:54
Вчера, 12:54
284
Фото: скриншот

80 лошадей спасли в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В связи с поднятием уровня воды в реке Урал в плену воды оказались лошади крестьянского хозяйства Каиршактинского сельского округа", - говорится в сообщении.

Спасатели произвели перегон животных до безопасного места.

Самое читаемое

Наверх